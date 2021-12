Cooperazione: Farnesina, programmi su migrazioni rafforzano impegno Maeci nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Due nuove iniziative finanziate dal Fondo Migrazioni della Farnesina consentiranno di rafforzare la cooperazione migratoria con i Paesi della regione saheliana, crocevia dei flussi diretti verso l'Europa. Lo si legge in una nota della Farnesina. In Mali, quale seguito della firma il 6 maggio scorso della Dichiarazione congiunta in materia di cooperazione migratoria tra il ministro Di Maio ed il ministro dei Maliani all'Estero e dell'integrazione africana Al Hamdou Ag Ilyene, sì è sviluppato in collaborazione con Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) un progetto volto a rafforzare le capacità delle autorità locali nell'accoglienza e assistenza di migranti fragili e vulnerabili. Un più ampio progetto regionale che ricomprende Burkina Faso, Mali e Niger, anch'esso sviluppato con OIM, punta invece a migliorare le capacità di controllo della zona di frontiera tra i tre Paesi, per prevenire il traffico di esseri umani e assistere migranti in stato di particolare difficoltà. (Com)