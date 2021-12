Francia: Zemmour cambia luogo dell'incontro elettorale per le troppe prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle prossime elezioni presidenziali francesi Eric Zemmour ha spostato il meeting previsto per il 5 dicembre dallo Zenith di Parigi al più capiente Parco delle esposizioni di Villepinte, a nord della capitale, per le troppe prenotazioni registrate. Intanto, da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv", emerge che solo il 24 per cento dei francesi ritiene Zemmour in posso delle qualità necessarie per ricoprire il ruolo di presidente della Repubblica francese. Il 77 per cento lo definisce arrogante, il 74 per cento autoritario e il 65 per cento afferma di essere preoccupato dalla sua candidatura.(Frp)