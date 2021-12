Ue: Guerini, Italia e Francia ora hanno maggiore responsabilità su costruzione difesa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Italia e Francia “sono i Paesi che in questo momento hanno la maggiore responsabilità nella costruzione della difesa europea, in attesa che la Germania definisca i propri assetti e parta il nuovo governo”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla presentazione del libro “Il campo di battaglia. Perché il Grande Gioco passa per l’Italia” di Maurizio Molinari, citando l’importanza del Trattato del Quirinale, firmato lo scorso 26 novembre dal premier Mario Draghi e dal presidente francese Emmanuel Macron. Per il ministro è necessario “mantenere un livello di ambizione molto alto a livello di difesa europea”. “Parlare di difesa europea – ha dichiarato Guerini - significa parlare di analisi condivisa della minaccia, della costruzione di una base tecnologica e industriale, della costruzione di capacità militari e della volontà di impiegarle e di un’agenda comune per come impiegarle. Dietro questi punti c’è tutta la dimensione politica di questo lavoro”.(Res)