Calcio: due indagati della vicenda plusvalenze Juventus non rispondono a interrogatorio

- Hanno annunciato di volersi avvalere della possibilità di non rispondere all'interrogatorio due degli indagati nell'inchiesta della Procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus. Sono i due ex manager Marco Re e Stefano Bertola. "Le questioni in discussione - ha affermato il loro legale, Luigi Chiappero - sono essenzialmente di carattere tecnico e necessitano di una riflessione". Il caso è scoppiato lo scorso 25 novembre quando la Procura di torino ha mandato la Guardia di finanza a perquisire la sede del club calcistico. I vertici della Juventus sono attualmente indagati per falso in bilancio e plusvalenze fittizie. Al vaglio degli inquirenti ci sono diverse operazioni di trasferimento di giocatori professionisti e le prestazioni rese da alcuni agenti coinvolti nelle relative intermediazioni. (Rpi)