Italia-Regno Unito: ministro Ricerca Freeman, Londra vuole essere “superpotenza scientifica”

- La cooperazione scientifica e tecnologica con l’Italia è molto importante per il Regno Unito. Lo ha detto il ministro della Ricerca e dell’Innovazione britannico, George Freeman, intervenuto a Roma alla presentazione del progetto Best, che monitora 354 progetti di ricerca multilaterali che coinvolgono Italia e Regno Unito. “In tutti i miei viaggi non ho mai avuto un benvenuto migliore che in Italia”, ha dichiarato il ministro britannico. Freeman ha ricordato che il suo governo ha “deciso a favore di una strategica intensificazione dell’impegno verso la scienza”, promuovendo “il maggiore aumento di finanziamenti alla scienza dai tempi della guerra”. A proposito dell’obiettivo di trasformare il Regno Unito in una “superpotenza scientifica”, il ministro ha spiegato che questo vuole dire “impegnarsi a investire in scienza di massimo livello”. Vuole dire anche “un profondo impegno nei confronti della comunità scientifica internazionale”. “La scienza è collaborativa e internazionale” e “siamo coinvolti nelle reti scientifiche”, ha continuato Freeman. (Res)