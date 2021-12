Serbia: avvocati annunciano protesta contro decisione cassazione e nuove leggi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra serba della Giustizia, Maja Popovic, ha dichiarato durante il dibattito parlamentare che "l'obiettivo di cambiare la Costituzione è aumentare la sicurezza giuridica dei cittadini", perché solo una magistratura indipendente e un ufficio del pubblico ministero indipendente garantiscono protezione nei procedimenti giudiziari. "Le modifiche alla Costituzione sono previste come attività nel piano d'azione per il negoziato relativo al capitolo 23 (del processo di adesione all'Ue)", ha detto la ministra aggiungendo che il settore della politica sarà in questo modo escluso dall'elezione di giudici e pubblici ministeri, e che i giudici non saranno più eletti dall'Assemblea nazionale, ma dal Consiglio superiore della magistratura. Quest'ultimo sarà composto da sei giudici eletti dai loro colleghi, quattro membri tra avvocati di spicco eletti dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi e il presidente della Corte di cassazione. I pubblici ministeri saranno eletti dall'Alto consiglio dei procuratori, che ha 11 membri, cinque dei quali eletti dai pubblici ministeri, quattro eletti dall'Assemblea nazionale su proposta del Consiglio con una maggioranza di due terzi. Anche il procuratore generale e il ministro della Giustizia saranno membri dell'organismo giudiziario. (Seb)