Energia: Di Maio, garantire libera concorrenza al di là delle tensioni geopolitiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- È di cruciale importanza creare le condizioni affinché, al di là delle tensioni geopolitiche, si garantisca il libero mercato e la libera concorrenza e si permetta a realtà come quella della logistica di poter affrontare le spese legate all'aumento dei costi delle materie prime. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a conclusione dell'Assemblea dell'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (Alis) e Stati generali del trasporto e della logistica. "Nella logistica i costi stanno aumentando a causa della dinamica dei costi dei combustibili fossili e delle materie prime, se ne è discusso anche a Riga (riunione ministeriale Nato). Il tema fondamentale è cercare di far comprendere a tutte le istituzioni mondiali che noi dobbiamo percorrere la strada della transizione ecologica, ma tenendo presente che ci sono delle fonti di transizione: se si proverà a creare degli shock, questi ricadranno sulle imprese", ha affermato Di Maio, sottolineando la necessità di costruire in seno ad organismi quali l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e il G20 tutte le condizioni affinché questo possa avvenire. "Cogliamo anche l'occasione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per convertire i sistemi logistici e, quindi, consentire l'abbassamento dei costi. Tutto va gestito a livello globale, infatti il multilateralismo serve proprio a evitare che questa coperta corta venga tirata da una parte e si scopra dall'altra", ha aggiunto. (Res)