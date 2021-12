Diritti: Papatheu (FI), solidarietà a Giulia Talia, insulti omofobi vergognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Piena solidarietà a Giulia Talia. Bene ha fatto il coordinatore regionale siciliano del dipartimento Libertà civili di FI, Sandro Mangano, a denunciare tali offese pubbliche sui social”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu. “Gli insulti omofobi indirizzati alla concorrente di Miss Italia che ha dichiarato la propria omosessualità sono semplicemente vergognosi - aggiunge la parlamentare azzurra -. Che le differenze culturali, di sesso, di religione e razza non siano un alibi per accrescere le discriminazioni in questo Paese che è già fortemente penalizzato dalle disuguaglianze economiche e sociali”.(Com)