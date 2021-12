Sanità: Moratti, lavori per case di comunità quasi terminati, saranno due per provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare, Letizia Moratti, ha confermato che i lavori per l'apertura delle prime case di comunità previste dalla nuova riforma sanitaria sono in corso. "Stiamo completando con i sindaci la mappatura del territorio – ha specificato – finita la quale potremo essere più specifici nel dire quali saranno e dove saranno". Certo è che ne verranno realizzate due per provincia, per un totale di ottanta entro 2022. Ulteriori 60 vedranno la luce nel 2023, a cui se ne aggiungeranno altre 60 nel 2024. (Rem)