Lazio: Consiglio approva adeguamento bilancio ai rilievi della Corte dei conti

24 luglio 2021

- Il Consiglio regionale presieduto da Marco Vincenzi ha approvato oggi a maggioranza, con 29 voti favorevoli e 11 contrari, la proposta di legge n. 311 del 20 settembre 2021, concernente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa e del bilancio regionale al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020". Dopo il voto della legge, l'Aula ha proceduto all'elezione di un componente del Comitato regionale di controllo contabile in sostituzione di Eugenio Patanè, dimessosi da consigliere regionale: è stato eletto il consigliere Simone Lupi, del Partito democratico, che avuto 31 voti su un totale di 32 voti validi (per Giuseppe Cangemi della Lega, 1 voto). La legge approvata oggi intende mettere al riparo la regione Lazio dai rilievi della Corte dei conti, emersi già nel corso dell'istruttoria per il giudizio di parificazione, come aveva detto nella seduta del 24 novembre scorso il vicepresidente della Regione Daniele Leodori, all'atto della presentazione della stessa in Consiglio regionale. Seduta in cui si erano registrate le voci critiche dell'opposizione, che imputava la necessità dei tagli a vari capitoli di bilancio a una scarsa capacità di programmazione della Giunta. (segue) (Com)