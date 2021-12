Lazio: Consiglio approva adeguamento bilancio ai rilievi della Corte dei conti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento si compone di tre articoli (il quarto è stato soppresso da un emendamento di Giunta); l'articolo 2 è stato approvato con un emendamento a prima firma Massimiliano Maselli di Fratelli d'Italia, riguardante i comandi da società a prevalente partecipazione pubblica alla Regione, riformulato in Aula dalla Giunta. Più numerose le modifiche apportate all'articolo 3, "Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e altre disposizioni finanziarie", che sono state quattro, tre ad opera della Giunta e una da parte di un emendamento a prima firma di Chiara Colosimo, anche lei di Fratelli d'Italia, come riformulato da Leodori in Aula. In questa riformulazione si mantiene l'intervento a favore dell'imprenditoria femminile, sul quale verteva l'originario emendamento di Colosimo, nonché altri interventi a favore di scuole e enti parco, ha detto Leodori all'Aula. Respinti invece dall'Aula la maggior parte degli altri emendamenti proposti sull'articolo 3, allegato A, dai consiglieri di Fratelli d'Italia, con primi firmatari la stessa Chiara Colosimo o Fabrizio Ghera, anch'egli di Fratelli d'Italia, che tendevano a evitare i tagli decisi dal provvedimento a carico di vari capitoli di bilancio regionale, riguardanti svariati settori, dalla sanità allo sport, dai trasporti agli animali d'affezione. (Com)