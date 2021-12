Lazio: da consiglio ok a proposta legge per adeguamento bilancio rilievi della Corte conti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge approvata oggi intende mettere al riparo la regione Lazio dai rilievi della Corte dei conti, emersi già nel corso dell'istruttoria per il giudizio di parificazione, come aveva detto nella seduta del 24 novembre scorso il vicepresidente della Regione Daniele Leodori, all'atto della presentazione della stessa in Consiglio regionale. Seduta in cui si erano registrate le voci critiche dell'opposizione, che imputava la necessità dei tagli a vari capitoli di bilancio a una scarsa capacità di programmazione della Giunta. Il provvedimento si compone di tre articoli (il quarto è stato soppresso da un emendamento di Giunta); l'articolo 2 è stato approvato con un emendamento a prima firma Massimiliano Maselli di Fratelli d'Italia, riguardante i comandi da società a prevalente partecipazione pubblica alla Regione, riformulato in Aula dalla Giunta. (segue) (Com)