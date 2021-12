Sanità: Moratti, case di comunità importanti ma non sufficienti, realizzeremo anche ambulatori territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambulatori sociosanitari territoriali sono un progetto che "abbiamo iniziato a sviluppare dopo aver visitato a Dorno, un paese del Pavese, un ambulatorio messo a disposizione dal Comune, ristrutturato grazie a risorse regionali". Lo ha detto oggi la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare, Letizia Moratti, durante la conferenza che si è tenuta a Palazzo Lombardia per illustrare i cambiamenti che la nuova riforma sanitaria approvata ieri porterà. "È stato realizzato un luogo al quale hanno aderito due medici di medicina generale e un pediatra e ciò ha consentito poi di assumere un tecnico e un infermiere", ha spiegato Moratti. Un'esperienza ritenuta dalla vicepresidente "estremamente valida" in quanto le case di comunità sono "importantissime, ma non sufficienti". "Abbiamo deciso di scrivere in legge questa nuova forma organizzativa perché crediamo che possa rispondere a esigenze anche dei medici di medicina generale per avere un luogo nel quale associarsi", ha terminato Moratti. (Rem)