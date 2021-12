Latina: Cisl Fp, Enza Del Gaudio confermata segretaria generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cisl Fp è partecipazione perché questa è la leva per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici e dei servizi pubblici. Con la pandemia il mondo del lavoro pubblico è cambiato. La percezione di tutti rispetto al lavoro pubblico è cambiata. E anche il sindacato ha accelerato nel cambiamento. Abbiamo investito in un modello più aperto, inclusivo, riformista e di prossimità. Ma soprattutto abbiamo valorizzato il coinvolgimento e il contributo di tutti gli iscritti. Su questa strada proseguiremo da domani con ancora più determinazione perché è il punto di forza per essere sempre più efficace nel territorio e nei posti di lavoro. Come lo è stato durante i mesi più duri dell'emergenza e della campagna vaccinale, e come dobbiamo essere anche dopo la coda drammatica della pandemia". Così Enza Del Gaudio, confermata, con 21 voti su 22, segretaria generale della Cisl Fp Latina al VII Congresso della federazione territoriale che si è tenuto oggi all'Hotel Oasi di Kufra a Sabaudia. (segue) (Com)