Latina: Cisl Fp, Enza Del Gaudio confermata segretaria generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi ultimi due anni, i dipendenti e professionisti pubblici hanno mostrato di fronte a tutta la collettività quanto siano indispensabili. Hanno garantito la tenuta delle comunità nazionale e locali in condizioni estreme. Hanno dato una prova straordinaria di capacità, spirito di servizio e sacrificio. Hanno meritato il riconoscimento di tutti. Ora è il momento che siano protagonisti di una stagione di riprogettazione dei servizi pubblici e di valorizzazione delle professionalità e delle competenze", ha scandito la rieletta segretaria generale della Federazione pontina, presentando per la prima volta il bilancio sociale dell'organizzazione. "Serve uno slancio di innovazione che dobbiamo stimolare nella politica e nel management di tutti gli enti pubblici della provincia: a partire dalla sanità, dagli enti locali e centrali e dal terzo settore". (segue) (Com)