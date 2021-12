Latina: Cisl Fp, Enza Del Gaudio confermata segretaria generale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad attendere subito il nuovo gruppo dirigente della Cisl Fp Latina, che accanto alla segretaria generale vedrà Emiliano Miliani e Raffaele Paciocca come segretari territoriali, la sfida di vincere la tornata elettorale per il rinnovo delle Rsu fissata per aprile 2022: "In questi anni alla Cisl Fp Latina sono state gettate le basi per un rilancio vero della missione sindacale, aprendo sempre di più le porte all'ascolto, all'aiuto, al supporto e alla tutela di chi opera ogni giorno al servizio degli altri. Abbiamo preparato il terreno per un progetto di riqualificazionedei servizi pubblici che veda al centro le lavoratrici e i lavoratori. Ora, sotto la guida e con il supporto della Cisl Fp Lazio, è il momento di fare un salto di qualità. Vogliamo essere ancora di più il punto di riferimento di tutti i dipendenti e professionisti del lavoro pubblico e dei servizi pubblici, ma soprattutto, a partire dalle diverse realtà locali, vogliamo costruire con loro una proposta partecipata, per un dotare le nostre città, i nostri borghi e le nostre comunità di un sistema di servizi veloci, efficienti, inclusivi e all'altezza delle aspettative di cittadini e lavoratori". (Com)