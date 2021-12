Sociale: Monica Tola nuovo direttore del Banco alimentare del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monica Tola è il nuovo direttore del Banco alimentare del Lazio. "Romana d'adozione - si legge sul sito della fondazione -, con una lunga esperienza in Caritas Italiana dove per 21 anni ha camminato con la Chiesa, condividendo percorsi di animazione del senso della carità, formazione e progettazione su diversi ambiti. Ha lavorato per la promozione delle Caritas diocesane e parrocchiali, il rafforzamento dei centri di ascolto e degli osservatori di povertà e risorse. Si è occupata di microcredito e progettazione sociale, ed ha coordinato le attività e i progetti delle Caritas diocesane in ambito di aiuto alimentare. Nell'ultimo anno, da responsabile dell'ufficio innovazione e sviluppo, si è occupata di criteri etici, raccolta fondi e progetti di promozione dei diritti delle donne".(Rer)