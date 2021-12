Carceri: Garante detenuti Lazio, a Viterbo pronti a terza dose, ma in stanze manca acqua calda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante dei detenuti della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, è stato oggi in visita alla Casa circondariale di Viterbo Nuovo complesso, per verificare le condizioni dei 112 detenuti in regime di alta sicurezza, trasferiti dal carcere di Frosinone, e le misure adottate per la continuità della campagna vaccinale e i colloqui dei detenuti con i familiari. Anastasìa ha visitato il nuovo reparto di Alta sicurezza, la sezione di isolamento, la cucina, i locali e gli ambienti destinati ai colloqui in presenza e a distanza con i familiari, accompagnato dal responsabile dell'attività di monitoraggio della struttura di supporto, Ciro Micera, dalla direttrice dell'istituto penitenziario, Annamaria Dello Preite, dal vicecomandante della polizia penitenziaria e dalla responsabile dell'area educativa. (segue) (Com)