Carceri: Garante detenuti Lazio, a Viterbo pronti a terza dose, ma in stanze manca acqua calda (2)

- Il trasferimento a Viterbo dei detenuti di alta sicurezza è stato disposto dopo che, a seguito dell'introduzione di una pistola nel carcere di Frosinone, era stato deciso dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) di dimezzare il numero di presenze nella sezione ciociara di alta sicurezza. A Viterbo adesso si trovano 490 detenuti, di cui 112 in alta sicurezza, appunto, e 47 in regime di massima sicurezza, 41 bis. "Entro la prima metà di dicembre – riferisce il Garante Anastasìa - sarà somministrata la terza dose di vaccino anti Covid-19 al personale e a tutti i detenuti che vorranno accedervi. Nel corso della visita abbiamo potuto verificare gli spazi per i colloqui, sia all'interno che all'aperto, la cucina, l'infermeria e la sezione per l'isolamento. Stilerò una relazione con le mie raccomandazioni che invierò alla direttrice dell'istituto, che ringrazio fin d'ora per la disponibilità e l'attenzione prestata nel corso della visita e nei confronti delle istanze dei detenuti. Una criticità di rilievo – conclude Anastasìa – è senz'altro rappresentata dal fatto che, benché sia presente nei locali doccia, dai rubinetti nelle camere detentive non sgorga acqua calda, in quanto il sistema idraulico, obsoleto, non lo prevede". (Com)