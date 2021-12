Comuni: ministero dell’Istruzione dispone pagamenti per contributi Tarsu 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Istruzione ha disposto i pagamenti, a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche. Si tratta – si legge in una nota sul sito dell’Anci – del contributo annuo pari a 38,734 milioni di euro. Il riparto per l’annualità 2021 è stato approvato con delibera di attuazione nella seduta di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 28 settembre u.s, riconoscendo una percentuale aggiuntiva dell’11 per cento ai 4.090 Comuni che hanno raggiunto nel 2019 una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65 per cento, come da dati Ispra. Le risorse assegnate sono consultabili nella tabella “Erogazione Tarsu anno 2021 a favore dei Comuni – Contributo erogato quale finanziamento dovuto per spese connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche”. Nell’ambito della Conferenza Stato-Città, l’Anci ha nuovamente fatto presente la necessità di adeguare il contributo annuo rimasto invariato dal 2001, chiedendo di individuare risorse aggiuntive nella legge di Bilancio 2022. (Rin)