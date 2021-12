Nato: ministeriale Esteri a Riga, vigilanza contro azioni russe sul fianco orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni con la Russia lungo il fianco Est dell’Alleanza atlantica, la situazione in Afghanistan dopo il ritorno dei Talebani e la stabilità dei Balcani occidentali alla luce della crisi politica in Bosnia Erzegovina. Questi i temi centrali affrontati dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa a Riga al termine della due giorni della ministeriale Esteri dell’Alleanza atlantica. Dopo aver condannato l’uso “cinico e disumano” dei migranti da parte della Bielorussia, al termine della prima giornata ieri sera, Stoltenberg ha rimarcato oggi che la Nato deve rimanere “vigile” davanti alle azioni della Russia ammonendo che qualsiasi futura aggressione da parte di Mosca avrebbe “ripercussioni politiche ed economiche”. Stoltenberg ha indicato in particolare "le continue azioni aggressive e destabilizzanti della Russia contro i suoi vicini, ed il suo accumulo militare dentro e intorno all'Ucraina". "Dobbiamo rimanere vigili ed evitare l'escalation. I ministri hanno chiarito che qualsiasi futura aggressione russa avrebbe un prezzo elevato e avrebbe gravi conseguenze politiche ed economiche per la Russia", ha sottolineato il segretario generale Nato, che ha ricordato che Georgia e Ucraina "sono partner stretti e di lunga data della Nato" che contribuiscono alle missioni e operazioni della Alleanza e aspirano all'adesione. "Il nostro sostegno alla loro sovranità e integrità territoriale rimane incrollabile e rimaniamo impegnati a migliorare il nostro sostegno a entrambi i Paesi", ha evidenziato Stoltenberg. "La Russia prova a ristabilire un controllo sui suoi vicini. E questo è un mondo a cui non vogliamo tornare", ha sottolineato il segretario generale della Nato. "L'Ucraina è una nazione indipendente e sovrana con confini riconosciuti" che "devono essere rispettati", ha spiegato. "Quindi, l'idea che è una provocazione il fatto che la Nato sostiene nazioni sovrane è sbagliata. Si tratta di rispettare la sovranità della volontà della popolazione dell'Ucraina", ha aggiunto. (segue) (Res)