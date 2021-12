Nato: ministeriale Esteri a Riga, vigilanza contro azioni russe sul fianco orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo la situazione nei Balcani occidentali, Stoltenberg ha detto che la Nato sostiene l'integrità della Bosnia ed Erzegovina ed è preoccupata per la retorica aggressiva dell'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik. "La Nato sostiene fortemente l'integrità della Bosnia Erzegovina", ha detto. "Siamo preoccupati dalla retorica aggressiva di Dodik" che "mina gli accordi di Dayton e gli sforzi per costruire una stabile e multietnica Bosnia ed Erzegovina. La Nato continuerà a dare sostegno", ha aggiunto. La Nato – ha assicurato Stoltenberg - promuoverà stabilità, sicurezza e cooperazione nei Balcani occidentali. "Abbiamo discusso di stabilità e sicurezza nei Balcani occidentali. La regione ha fatto molta strada dai conflitti degli anni '90. Ma recentemente abbiamo visto aumentare le tensioni. Compreso il Kosovo, così come la Bosnia ed Erzegovina. Con una retorica più aggressiva, riforme in stallo e attori stranieri che lavorano per minare il progresso", ha spiegato Stoltenberg secondo cui i ministri hanno "concordato sull'importanza della presenza" alleata, compresa la missione Kfor in Kosovo e gli uffici Nato a Sarajevo e a Belgrado. (segue) (Res)