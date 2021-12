Nato: ministeriale Esteri a Riga, vigilanza contro azioni russe sul fianco orientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando infine dell’Afghanistan, Stoltenberg ha definito il ritorno dei Talebani “una tragedia per il popolo afgano”. “La Nato ha messo fine alla sua presenza, ma gli alleati continuano a dare sostegno umanitario" con le organizzazioni umanitarie internazionali e l'Onu, ha assicurato il segretario generale. Stoltenberg ha quindi rivendicato che la missione della Nato in Afghanistan non è stata vana, ma il compito più elevato di costruzione della nazione si è rivelato molto più difficile e, quindi, per il futuro sarà necessario garantire che i livelli di ambizione degli alleati rimangano realistici. “I ministri hanno avuto una discussione approfondita su queste lezioni e come possiamo migliorare il modo in cui la Nato pianifica e conduce future operazioni di gestione delle crisi sia a livello politico che militare", ha detto Stoltenberg. Il segretario generale ha evidenziato che "la missione della Nato in Afghanistan non è stata vana" perché "da oltre vent'anni non si registrano attacchi terroristici contro i nostri Paesi organizzati dall'Afghanistan". In quel contesto, "solo la Nato aveva la capacità e la volontà politica per condurre questa massiccia e complessa operazione di gestione delle crisi. Ed è chiaro che la gestione delle crisi deve rimanere un compito fondamentale per la Nato". Allo stesso tempo, "dobbiamo riconoscere che la comunità internazionale, compresa la Nato, l'Onu, l'Ue e altri attori, ha innalzato il livello di ambizione alla costruzione della nazione" e "questo compito più ampio si è rivelato molto più difficile", ha sottolineato Stoltenberg. "Quindi dobbiamo garantire che i nostri livelli di ambizione rimangano realistici", ha proseguito. "Nonostante il coraggioso servizio di molti soldati afgani e anni di sostegno internazionale, questi sono stati ostacolati dalla corruzione, dalla scarsa leadership e dall'incapacità di sostenere le proprie forze. Per il futuro, dobbiamo garantire che gli sforzi di addestramento della Nato creino più forze autosufficienti", ha spiegato il segretario generale della Nato. (segue) (Res)