Nato: ministeriale Esteri a Riga, vigilanza contro azioni russe sul fianco orientale (4)

- Stoltenberg ha evidenziato che i ministri hanno convenuto "che avremmo beneficiato di discussioni più significative sui negoziati dell'accordo Usa-Talebani concluso nel febbraio dello scorso anno", ma che "le consultazioni di quest'anno sul futuro della nostra missione sono state aperte e sincere". Sulla base di queste consultazioni, "abbiamo deciso insieme di porre fine alla missione della Nato in Afghanistan", ha continuato Stoltenberg ricordando il ponte aereo di Kabul ad agosto, la fornitura di funzioni critiche "per garantire il funzionamento dell'aeroporto di Kabul" e "il coordinamento delle operazioni di evacuazione a terra". Inoltre, "gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Turchia e la Norvegia hanno assicurato la sicurezza e gestito l'aeroporto in circostanze estremamente difficili", ha detto Stoltenberg. "Per il futuro, dovremmo esplorare come rafforzare la capacità della Nato di condurre sforzi di evacuazione di non combattenti su larga scala e a breve preavviso, o attraverso la Forza di risposta della Nato o come forza autonoma", ha proseguito. E "dobbiamo mantenere i nostri sforzi per combattere il terrorismo e costruire le capacità dei nostri partner. Anche attraverso il lavoro fondamentale della nostra missione di addestramento in Iraq", ha concluso il segretario generale. (Res)