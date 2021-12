Mali: la Germania torna a dispiegare elicotteri in Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) sono tornate a dispiegare in Mali i loro elicotteri, nel quadro della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Paese (Minusma), in corso dal 2015. È quanto riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, aggiungendo che i velivoli hanno principalmente compiti di soccorso medico e saranno di stanza presso la base di Gao, nel sud-est del Mali. Nel 2020, la Bundeswehr aveva ritirato i propri elicotteri da Minusma, affidando i compiti di evacuazione dei feriti alla società privata Global Helicopter Services (Ghs). Da oggi, in Mali le Forze armate tedesche schierano quattro elicotteri NH90 dell'esercito, giunti nel Paese a bordo di aerei C17 dell'aeronautica degli Stati Uniti. Originariamente, era previsto che la Bundeswehr trasferisse in Mali dall'Afghanistan gli elicotteri di supporto delle forze speciali H145, oltre agli NH90. Questi ultimi velivoli rimarranno nel Paese africano fino al 2022, quando verranno sostituiti dagli aerei CH53 dell'aeronautica tedesca (Luftwaffe). Dal 2015, la Bundeswehr partecipa anche alla missione dell'Ue per l'addestramento delle Forze armate maliane (Eutm Mali). Il limite massimo del contingente tedesco inquadrato in questa operazione è di 600 effettivi, totale che sale a 1.100 per Minusma. Il mandato di entrambe le missioni terminerà il 31 maggio 2022. (Geb)