Speciale infrastrutture: Spagna, via libera da governo a vendita servizi industriali Acs a francese Vinci

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha dato ieri il via libera alla vendita da parte dell'azienda di infrastrutture Acs delle sua divisione di attività industriali alla francese Vinci, in un'operazione valutata circa 5 miliardi di euro. Lo riferisce il quotidiano "La Razon". La Commissione europea aveva già dato la luce verde lo scorso ottobre in quanto l'operazione non presentava alcun rischio per lo spazio economico europeo dato che ci sono sufficienti concorrenti nel mercato. L'esecutivo di Madrid aveva la facoltà di pronunciarsi su questo accordo nel suo ruolo di controllo degli investimenti stranieri per la durata degli effetti della pandemia di Covid-19 sull'economia. La vendita comprende, oltre alle attività di ingegneria e costruzione, le partecipazioni in 8 concessioni di partenariato pubblico-privato (Ppp), principalmente nel settore energetico. Acs manterrà principalmente Zero-e (la sua filiale di energia rinnovabile) e 15 concessioni che saranno scorporate prima che la vendita venga completata. L'accordo prevede che Acs riceva un minimo di 4,930 miliardi di euro e un massimo di 4,980 miliardi di euro alla fine della transazione. Vinci e Acs creeranno una joint venture alla quale verranno conferiti tutti gli asset rinnovabili sviluppati dalla divisione, almeno negli otto anni e mezzo successivi alla chiusura dell'affare. La società francese deterrà il 51 per cento del capitale e Acs il restante 49 per cento. (Spm)