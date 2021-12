Speciale infrastrutture: M5s, 200 milioni per treni intercity fondamentali per sviluppo del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Non solo alta velocità e trasporto regionale, ma attenzione anche al servizio ferroviario di media e lunga percorrenza, i tradizionali intercity, ancora oggi molto utilizzati per gli spostamenti quotidiani da studenti e lavoratori: il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha firmato il decreto che stanzia per Trenitalia 200 milioni di euro di fondi del Pnrr, vincolati all’acquisto di treni a emissione zero che andranno a sostituire vecchie unità elettriche e a diesel del servizio intercity. Lo affermano in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera. "I nuovi treni, è uno dei vincoli del fondo, dovranno essere impiegati esclusivamente nei servizi di collegamento di media e lunga percorrenza, contribuiti con risorse statali, nelle tratte da e per il Sud Italia: in particolare, saranno acquistati treni per i collegamenti intercity notte da e per la Sicilia e Reggio Calabria-Taranto e dovranno entrare in servizio, in base ai tempi del Pnrr, entro il 2026”, spiegano le deputate e i deputati. “Non possiamo parlare di riduzione dell’annoso divario infrastrutturale fra Nord e Sud se non si interviene quanto prima anche sul servizio ferroviario, e in questi anni abbiamo riportato al centro dell’attenzione anche il servizio intercity di media e lunga percorrenza molto utilizzato per gli spostamenti quotidiani dei pendolari che potranno viaggiare a costi contenuti e con maggior comfort e sicurezza”, concludono. (Com)