Speciale infrastrutture: Spagna, governo studia compensazioni per imprese impegnate in opere pubbliche

- Il governo spagnolo sta studiando i meccanismi di compensazione per le imprese di costruzione impegnate nella realizzazione di opere pubbliche per evitare che le gare d'appalto vengano abbandonate a causa del forte aumento delle materie prime e del costo dell'energia, impedendo l'utilizzo dei fondi europei. Lo ha affermato la sottosegretaria di Stato per i Trasporti, la Mobilità e l'Agenda urbana spagnola, Ana Pardo de Vera, nel corso di un intervento al forum Nuovo Economia, evidenziando come questo problema rischi di minacciare il compimento di alcune "pietre miliari" previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) concordato con Bruxelles. L'Associazione delle imprese costruttrici e concessionarie di infrastrutture spagnola (Seopan) ha denunciato negli ultimi mesi la crescita esorbitante dei costi di realizzazione delle opere che hanno spinto molte aziende (circa il 40 per cento) a sospendere o cancellare i lavori. La sottosegretaria ha voluto rassicurare le imprese sulle nuove gare d'appalto ed una "soluzione" per le opere già in corso, spiegando che "il più grande fallimento" per il ministero sarebbe quello di non sfruttare i fondi europei. (Spm)