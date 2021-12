Speciale infrastrutture: Lombardia, Regione, altri 105 mila euro per interventi nuova caserma carabinieri Clusone (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana (di concerto con l'assessore alla programmazione negoziata, Massimo Sertori, con l'assessore alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi e con l'assessore alla sicurezza e polizia locale, Riccardo De Corato), all'atto integrativo dell'accordo di programma per la realizzazione della nuova sede della caserma carabinieri di Clusone (Bg). L'atto integrativo dell'accordo di programma determina per Regione Lombardia un impegno al cofinanziamento di pari a 105 mila euro. L'ammontare complessivo degli interventi passa da 2.400.000 euro a 2.610.000 euro, di questi 1.305.000 euro di risorse regionali e la restante metà attraverso risorse locali messe in campo dalla comunità montana Valle Seriana e degli altri enti sottoscrittori (Cm di Scalve, Cm Laghi Bergamaschi, Comune di Clusone). La nuova sede della caserma dei carabinieri è articolata in due edifici con separazione delle aree operative/logistiche e residenziali, e viene realizzata su un'area di proprietà della comunità montana Valle Seriana in via Sant'Alessandro 74. L'accordo comprende il trasferimento della comunità montana Valle Seriana presso la sede dell'ex tribunale di Clusone, nei locali di proprietà del Comune, che li ha concessi in locazione. (Com)