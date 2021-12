Speciale infrastrutture: Senegal-Mauritania, iniziata la costruzione del Pont de Rosso che collegherà i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per la costruzione del Pont de Rosso che collegherà Mauritania e Senegal sono iniziati alla presenza dei due capi di Stato, rispettivamente Mohamed Ould Ghazouani e Macky Sall. Lo rende noto l'agenzia di stampa mauritana "Sahara Media", secondo la quale la struttura collegherà le due sponde del fiume Senegal. Il costo del progetto è poco inferiore ai 92 milioni di euro. Il ponte sarà lungo un chilometro a mezzo e i lavori per la sua costruzione dovrebbero durare circa 30 mesi. Il Pont de Rosso, nato da un desiderio comune dei due leader, dovrebbe consentire una migliore integrazione regionale, sullo sfondo dell'espansione della rete stradale che collegherà Tangeri in Marocco, a Lagos in Nigeria via Nouakchott, Dakar e Abidjan. “Il progetto si aggiunge a una serie di piani volti allo sviluppo delle infrastrutture africane”, ha affermato il presidente senegalese. Da parte sua, Ghazouani ha spiegato che la costruzione del ponte "risponde a un'urgente necessità economica e si traduce in un risultato di sviluppo tangibile, in risposta alle aspirazioni dei nostri due popoli", osservando che contribuirà a facilitare la circolazione di persone e merci. (Res)