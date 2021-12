Speciale infrastrutture: Morelli (Mims), incremento Marebonus e Ferrobonus necessario per rafforzare la logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marebonus e Ferrobonus "sono due misure cruciali per realizzare un approccio virtuoso alla movimentazione di merci e passeggeri, a beneficio dell'ambiente e delle nostre imprese". Lo sottolinea il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine della assemblea Alis che ha riunito gli Stati generali del trasporto e della logistica. "Giusto puntare all'incremento delle risorse finanziarie disponibili, per un totale di 100 milioni complessivi l'anno, come chiede la Lega con un emendamento alla legge di Bilancio. È un modo per venire quanto più possibile incontro alle richieste degli operatori del settore. Il potenziamento degli incentivi dedicati al trasporto combinato strada-mare e strada-ferrovia non risponde solo a logiche di mera sostenibilità ambientale ma anche economica, in un settore strategico quale è quello della logistica e dei trasporti, nell'ottica di una effettiva integrazione", conclude. (Com)