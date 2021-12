Ue: appena possibile Salvini in tour in capitali europee per centrodestra allargato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La Lega "continua a impegnarsi per un centrodestra vincente e alternativo alla sinistra in Italia e in Europa: è necessario che i tempi maturino e che vengano superati egoismi e paure, sia partitici che nazionali". Lo comunica la Lega in una nota. "Appena ci saranno le condizioni, Matteo Salvini farà un tour in alcune capitali europee", aggiunge. (Com)