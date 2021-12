© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lavoreremo per rafforzare i controlli a campione” per l’ingresso in Italia. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo in aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative volte a implementare misure di controllo sanitario ai confini con la Slovenia e l'Austria, a tutela della salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. (Rin)