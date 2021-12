Ue: Zingaretti, a Bruxelles con Regioni e Comuni per confronto su futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi è a Bruxelles per il Comitato delle regioni. "A Bruxelles con le regioni e i comuni di tutta Europa per confrontarci sul 2022 anno europeo dei giovani, sul programma della presidenza francese che verrà presentato dal presidente Macron e far contare di più i territori sulla conferenza sul futuro dell’Europa", scrive su Twitter il governatore Zingaretti. (Rer)