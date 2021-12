Milano: De Corato, bene arresto banda di ladri, campi rom rifugio di molto criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il campo nomadi di Chiesa Rossa risulta essere la base operativa per compiere reati”. Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, commentando l’arresto di nove persone per estorsioni e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e ricettazione di autovetture e mezzi da lavoro. “Il mio ringraziamento va alla compagnia dei Carabinieri di Rho e al settimo dipartimento della Procura di Milano che dopo una complessa indagine ha smascherato questo gruppo di criminali rom. Non mi stupirei se risultasse che qualcuno di loro percepisce il reddito di cittadinanza". "Questo è il rifugio di molti criminali come ci testimoniano altri episodi” prosegue De Corato. “Pensiamo ai numerosi acquirenti attirati al campo con la promessa di affari vantaggiosi che poi sono stati derubati, oppure alla sparatoria, avvenuta a seguito di una lite, durante la quale è rimasto ferito un 30enne residente nell'area nel luglio 2018, oppure ancora i continui assalti e le truffe ai corrieri per i quali sono stati denunciati due rom nel maggio del 2021. Vale la pena ricordare anche, episodio simile a quello di oggi, l'arresto di cinque persone che gravitavano attorno a questo e al campo di Martirano per rapine e furto aggravato. Mi chiedo cosa aspetti il Comune a smantellarlo insieme a tutti gli altri fortini dell'illegalità presenti a Milano. Ancora una volta si usano due pesi e due misure: se un'attività commerciale è frequentata da un certo numero di pregiudicati il Questore ne dispone la chiusura e se la misura temporanea non basta allora c'è anche ritiro definitivo della licenza. In tutti i campi nomadi, nei quali l'illegalità fa da padrona, invece, niente. Quando Prefetto, Questore e Sindaco smantelleranno tutti questi luoghi, fortini della delinquenza, che accerchiano Milano?", conclude De Corato. (Com)