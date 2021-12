Salute: Speranza, superare modello tetto spesa per personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro Paese ha pagato una scelta venuta da lontano perché abbiamo avuto un tetto di spesa sul personale che non ci ha consentito di rafforzare il Sistema sanitario nazionale: dobbiamo superare un modello di previsione della spesa non più adeguato ai tempi che viviamo”. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo in aula alla Camera ad una interrogazione sulla carenza di organico di medici e infermieri presso i punti di pronto soccorso. (Rin)