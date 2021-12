Violenza donne: Cpo Toscana, solidarietà a giornalista Beccaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Pari Opportunità della Toscana in una nota "esprime solidarietà a Greta Beccaglia, giornalista di Toscana Tv che sabato pomeriggio ha subito molestie in diretta da parte di un tifoso, all'uscita dallo stadio di Empoli. E lo fa ricordando l’hastag rilanciato in questi giorni, 'non solo 25 novembre', perché la violenza si combatte tutti i giorni perché, purtroppo, non ha date. Il fatto che l’episodio di molestia sia accaduto a una giornalista, ha fatto sì che il messaggio balzasse sulle cronache e non restasse muto, come spesso accade”. La commissione Pari opportunità ha scritto: “Riteniamo molto grave anche la reazione del conduttore della trasmissione che, in collegamento con la giornalista, le ha detto di non prendersela, minimizzando quella che è di fatto è una violenza". (segue) (Ren)