Lavoro: Orlando, 600 mila nuclei familiari aiutate con reddito emergenza

- “Abbiamo adottato misure che hanno permesso di evitare perdite più gravi di posti di lavoro e di preservare le imprese. Come il Reddito di emergenza che ha permesso a 600 mila nuclei familiari di beneficiare del sussidio, circa un milione di persone agevolate”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando durante l’audizione in commissione Lavoro della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. (Rin)