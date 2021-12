Emilia Romagna: Bonaccini inaugura scuole e case di riposo nel Forlivese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Doppia tappa nella provincia di Forlì-Cesena, oggi pomeriggio, per il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: all'inaugurazione della nuova sede della Scuola dell'Infanzia "Le colline" di Montenovo, frazione del Comune di Montiano, e in visita alla casa di riposo "Casa Mia" di Forlì, una struttura di proprietà della Chiesa Cristiana Avventista Italiana, che accoglie persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. La prima tappa, alla nuova sede della Scuola dell'Infanzia "Le colline" a Montenovo, insieme al sindaco di Montiano, Fabio Molari, al sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Mario Maria Nanni. Bonaccini ha detto: "La nuova scuola permetterà a tutte le bambine e i bambini di vivere la propria esperienza in spazi belli e accoglienti. Vengono rispettati i più alti standard ambientali e ampie sono le aree esterne per il gioco e le diverse attività". (segue) (Ren)