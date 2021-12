Agroalimentare: Patuanelli, al lavoro per misure contrasto virus aviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Il nostro Paese si è attivato per individuare la presenza del virus dell’aviaria in avicoli domestici e volatili selvatici e sono in corso operazioni di abbattimento, pulizia e disinfezione. Stiamo inoltre implementando le misure di sorveglianza. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, rispondendo oggi, al question time della Camera, a interrogazioni sulle iniziative volte a prevedere adeguate misure a sostegno degli allevatori in relazione ai danni causati dalla diffusione del virus dell’aviaria negli allevamenti ovicoli. Patuanelli ha chiarito che, dato l’aggravarsi dell’epidemia, si sta lavorando a un programma di sostegni economici per il reparto avicolo, per il quale verrà chiesto il sostegno dell’Ue. “Parallelamente, sono stati avviati i contatti con il Mef per l’attivazione di un cofinanziamento nazionale per un programma di interventi le cui misure saranno decise nei prossimi giorni”, ha aggiunto. Patuanelli ha poi chiarito che, per quanto riguarda le misure volte al riparo dei danni diretti, tramite indennizzi, la competenza è del ministero della Salute. (Rin)