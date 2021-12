Covid: 1.117 nuovi casi di contagio, 410 guariti e sei decessi in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 457.044 casi di positività, 1.117 in più rispetto a ieri, su un totale di 35.981 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1 per cento". Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza: "Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 474 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 425 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 399 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 40,1 anni. Sui 474 asintomatici, 239 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 5 con lo screening sierologico, 55 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 166 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica". (segue) (Ren)