Slovacchia: Settimana cucina italiana, ad ambasciata a Bratislava lo chef Miglioli

- L’ambasciata d’Italia a Bratislava ha inaugurato gli eventi organizzati per la Settimana della cucina italiana nel mondo con un “Cooking and Tasting Show” di cui è stato protagonista lo chef stellato Michelin Marco Miglioli. Miglioli a Bratislava si è esibito nella preparazione di un menù legato al tempo stesso al territorio italiano e slovacco, con attenzione alla ricerca di prodotti alimentari locali e sostenibili, alla presenza di rappresentanti del settore delle imprese, delle industrie alimentari e con la partecipazione del presidente dell’Associazione degli chef slovacchi. Lo chef si è inoltre prestato alla realizzazione di tre videoclip sottotitolati in slovacco nei quali Miglioli ha rivisitato alcune delle più note ricette italiane. Miglioli è torinese di nascita e si è formato alla scuola di chef del calibro di Antonino Cannavacciuolo e Michel Roux, insieme al quale ha lavorato a Londra presso il ristorante Roux at Parliament Square. Ai videoclip hanno partecipato anche Matej Cifra, in arte Sajfa, presentatore radiofonico e ideatore di un talkshow su YouTube molto seguito a livello nazionale, e Dado Nagy, critico letterario e giornalista. I video sono stati diffusi sui canali social dell’ambasciata e dell’Istituto italiano di cultura di Bratislava e pubblicizzati anche sul sito della Camera di commercio italo-slovacca e di quello dell’Associazione dei cuochi slovacchi. (Vap)