Ue: Commissione, con Global Gateway collegamenti sostenibili e affidabili per persone e pianeta

- La Commissione europea ha spiegato che Global Gateway, la strategia europea per realizzare infrastrutture nel mondo, "mira a realizzare collegamenti sostenibili e affidabili al servizio delle persone e del pianeta, creando le condizioni per potere affrontare le più pressanti sfide globali, dai cambiamenti climatici alla protezione dell'ambiente, dal miglioramento della sicurezza sanitaria al rafforzamento della competitività e delle catene di approvvigionamento globali". L'iniziativa mobiliterà fino a 300 miliardi di euro di investimenti tra il 2021 e il 2027 a sostegno della ripresa globale, tenendo conto delle esigenze dei partner e degli interessi dell'Ue. L'esecutivo europeo ha specificato che, sulla base dell'approccio Team Europa, il Global Gateway riunirà l'Ue, gli Stati membri e le loro istituzioni finanziarie e di sviluppo, compresa la Banca europea per gli investimenti (Bei), e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e punterà a coinvolgere anche il settore privato al fine di mobilitare investimenti per un impatto di trasformazione. Le delegazioni dell'Ue in tutto il mondo, cooperando sul terreno con Team Europa, svolgeranno "un ruolo chiave nell'individuare e coordinare i progetti 'Global Gateway' nei Paesi partner", come si legge nei documenti della Commissione. (segue) (Beb)