Italia-Cina: Messa, collaborazione scientifica fondamentale per affrontare sfide globali

20 luglio 2021

- Il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, insieme al ministro della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare di Cina, Wang Zhigang, collegato da Pechino, ha aperto questa mattina l’XI settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina. E' quanto si legge in una nota. È stata l’occasione per rimarcare ancora una volta la rilevanza della collaborazione scientifica, particolarmente nell’affrontare le sfide globali, dall’emergenza sanitaria alla tutela dell’ambiente alla transizione energetica. "La ricerca e l’innovazione - hanno scritto in una dichiarazione congiunta i ministri - sono dinamiche fondamentali nello sviluppo di ogni nazione e Cina e Italia vantano una storia bimillenaria di scambi e la capacità di coniugare tradizione e cambiamento". Fisica delle particelle e delle alte energie, materiali avanzati, manifattura avanzata ed energia sono i temi sui quali si concentrano i lavori della XI settimana Italia-Cina - coordinata per l’Italia dalla Fondazione Città della Scienza di Napoli in collaborazione con il Cnr - e costituiscono ambiti strategici nei quali i due governi intendono intensificare la collaborazione. Il programma bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica avviato 11 anni fa da Italia e Cina - continua la nota - punta a valorizzare i sistemi nazionali di ricerca e innovazione, favorendone gli scambi accademici, scientifici e tecnologici nei settori comuni di rilevanza strategica e sociale. (segue) (Com)