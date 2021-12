Argentina: Ocse, nel 2022 economia in crescita del 2,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) prevede che l'economia Argentina si espanderà del 2,5 per cento nel 2022 e del 2,3 per cento nel 2023, sulla scia della forte ripresa del 2021, stimata al +8 per cento, del calo delle infezioni da Covid-19 e dell'accelerazione del ritmo della campagna vaccinale. E' quanto afferma l'ultimo rapporto sul Panorama economico (Economic Outlook 2021) pubblicato oggi a Parigi dove si sottolinea che il paese sudamericano continua ad essere afflitto da "significativi squilibri macroeconomici" che comportano "rischi concreti di un riassestamento disordinato" di parametri come l'inflazione e la svalutazione. Secondo l'Ocse "il livello basso delle riserve nette in valuta estera e offre poco margine di supporto in caso di nuove pressioni sulla valuta che potrebbero verificarsi in caso le condizioni finanziarie si restringano nelle economie avanzate". (segue) (Frp)