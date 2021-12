Speciale energia: Thailandia, al via il più grande progetto energetico ibrido al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ospiterà il parco ibrido fotovoltaico galleggiante più grande al mondo, composto di ben 145mila pannelli installati presso la diga idroelettrica di Sirindhorn, sul fiume Lam Don Noi. I pannelli copriranno un'area complessivamente pari a quella di circa 70 campi da calcio, che però costituisce meno dell'un per cento della superficie complessiva della riserva idrica. Secondo l'Autorità per la generazione dell'energia della Thailandia (Egat), "il progetto ibrido idro-fotovoltaico flottante da 45 megawatt rafforzerà la sicurezza energetica sistemica del Paese, ridurrà le emissioni di gas serra di circa 47mila tonnellate annue e fornirà energia pulita per contribuire a mitigare il riscaldamento globale". Installare i pannelli sull'acqua contribuirà anche a ridurre il calore generato dal sistema, aumentando l'efficienza del 10-15 per cento rispetto a parchi fotovoltaici terrestri equivalenti. Un beneficio ulteriore del progetto sarà di ridurre l'evaporazione dell'acqua dal bacino idrico di circa 460mila metri cubi ogni anno, contribuendo così all'energia che verrà generata dalla centrale idroelettrica. Il costo complessivo del progetto è stimato in 34 milioni di dollari. (Fim)