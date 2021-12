Speciale energia: Spagna, Amazon realizzerà 4 progetti eolici da oltre 630 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense delle vendite on line Amazon svilupperà quattro nuovi progetti di energia rinnovabile in Spagna da oltre 630 megawatt MW, portando la sua capacità rinnovabile nel Paese a 1,1 GW. Due parchi solari saranno realizzati in Estremadura, uno in Castiglia La Mancia ed un altro a Madrid. Amazon ha annunciato di voler realizzare complessivamente 18 progetti tra Spagna, Italia, Regno Unito, Germania, Finlandia e Stati Uniti che contribuiranno a raggiungere l'obiettivo del gruppo di fornire il 100 per cento delle sue attività con energia rinnovabile entro il 2025, cinque anni prima del suo impegno iniziale del 2030. Complessivamente Amazon ha in cantiere 274 progetti eolici e solari in tutto il mondo, con una capacità totale di produzione di energia rinnovabile di oltre 12 GW. (Spm)