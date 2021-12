Messico: Ocse, economia in crescita del 3,3 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Messico, che dovrebbe chiudere l'anno con una crescita del 5,9 per cento, è attesa a un incremento del 3,3 per cento nel 2022. Lo scrive l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel rapporto sulle prospettive macroeconomiche pubblicato oggi, 1 dicembre. Le esportazioni, si legge nel rapporto, dovrebbero continuare a registrare gli effetti positivi della forte ripresa negli Stati Uniti. I consumi saranno sostenuti dal graduale miglioramento nel mercato del lavoro e dai progressi della campagna vaccinale. I progetti infrastrutturali messi in campo dal governo alimenteranno gli investimenti privati, mentre l'inflazione - superato il significativo incremento del 2021 - dovrebbe tornare a calmarsi. (segue) (Frp)