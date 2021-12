Messico: Ocse, economia in crescita del 3,3 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un eventuale calo della ripresa o la possibile recrudescenza dell'allarme sanitario potrebbero portare a ulteriori aumenti della spesa per il welfare e per gli investimenti pubblici, ritardando la prevista riduzione graduale del disavanzo. La politica monetaria potrebbe essere ulteriormente inasprita nel caso in cui l'inflazione dovesse rimanere lontana dalla convergenza al livello del 3 per cento fissato come obiettivo dalla Banca centrale. Per incentivare ulteriormente l'occupazione, segnala infine il rapporto, è necessario migliorare la regolamentazione del mercato del lavoro tra le imprese (anche alla luce della nuova normativa che taglia decisamente i margini per i subappalti), ridurre gli oneri amministrativi e i costi per la creazione di nuove imprese. (segue) (Frp)