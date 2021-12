Messico: Ocse, economia in crescita del 3,3 per cento nel 2022 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese nordamericano ha chiuso il terzo trimestre con un calo dello 0,4 per cento sul periodo precedente e una crescta dell'1,4 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Inegi), secondo cui il calo della performance è da attribuire alla frenata nella ripresa economica del paese a causa della terza ondata della pandemia di nuovo coronavirus e delle difficoltà di recupero della catena di approvvigionamento di beni e materie prime per l'industria. Si tratta del primo calo trimestrale dal secondo trimestre del 2020. Nel trimestre luglio, agosto e settembre il calo del Pil è dovuto principalmente alla frenata del settore terziario (commercio e servizi) che ha segnato -0,9 per cento. Di contro il settore primario (agricoltura, pesca, allevamento) è cresciuto dell'1,3 per cento. Leggera crescita dello 0,3 per cento anche per le attività del settore secondario (estrazione mineraria, edilizia, produzione, generazione e trasmissione di acqua, elettricità e gas). (Frp)